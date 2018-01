Mimo chwilowych mrozów, z którymi obecnie mamy do czynienia, styczeń zgodnie z zapowiedziami jest cieplejszy niż zwykle. Jak sytuacja będzie wyglądać w lutym? Tomasz Wasilewski we "Wstajesz i Weekend" interpretował wyliczenia Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej.

Luty na wakacjach

- Jeżeli pozwolicie, to zaczniemy prognozę od lutego, wybiegniemy w przyszłość - tak rozpoczyna prezenter Tomasz Wasilewski. Powołuje się przy tym na wyliczenia Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA).

Wasilewski przyznaje, że ten styczeń także zdaniem meteorologów jest cieplejszy od poprzedniego i podobnie stanie się najpewniej z lutym. Z mapy odchyleń od średniej temperatury wynika, że jak na tę porę roku wartość ta będzie stosunkowo wysoka. Według wyliczeń NOAA średnia miesięczna temperatura w Polsce może być w lutym nawet 2 stopnie Celsjusza wyższa niż zwykle.

- Ten czerwony kolor oznacza, że Amerykanie przewidują, że średnia temperatura w lutym w tym roku będzie w porównaniu ze skalą wieloletnią o dwa, a nawet trzy stopnie wyższa - tłumaczy Wasilewski.

To samo prognozowane odchylenie wyniesie jeden stopień Celsjusza we Francji, Czechach, Macedonii i niektórych regionach Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji. O dwa stopnie wyższa może stać się przeciętna temperatura we wschodnich regionach Niemiec, na Ukrainie i w większości krajów skandynawskich.

Odchylenie średniej temperatury od normy (NOAA)

Europa w opałach

W żadnym europejskim państwie odchylenie to nie przyjmuje wartości ujemnych, co oznacza, że wszędzie będzie cieplej bądź jednakowo ciepło.

- Prawie wszędzie, poza greckimi wyspami, temperatura ma być powyżej średniej - zauważa Wasilewski. - A w naszej części kontynentu, w Rosji i Skandynawii zwłaszcza, ten region jest cały zaznaczony na czerwono - dodaje. - Nigdzie za to nie będzie chłodniej - kwituje.

Wasilewski przypomina, że prognozy długoterminowe - choć uważnie analizowane - wymagają sporej dozy asekuracji.

- Trudno jest przewidzieć coś, co wydarzy się za kilka tygodni, a nawet miesięcy - tłumaczy.

Obejrzyj całe nagranie: