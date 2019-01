Marznące opady, gołoledź, zimno. Prognoza zagrożeń pogodowych

Zakłócenia w wirze polarnym. W USA szykuje się potężna zima, a co u nas? - 25-01-2019 Wir polarny mocno wpłynie na pogodę w Ameryce Północnej. Synoptycy przewidują, że temperatura może spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Silny mróz i opady marznące w sobotę

W kolejnych dniach czekają nas zagrożenia ze strony pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW na sobotę przewiduje wydać ostrzeżenia przed opadami marznącymi i silnym mrozem.

Niskich wartości na termometrach mogą spodziewać się mieszkańcy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na tym obszarze temperatura w nocy może wynieść od -13 stopni Celsjusza C do -10 st. C, a lokalnie przy rozpogodzeniach do -15 st. C. W dzień termometry pokażą od -6 st. C do -4 st. C.

W województwach: śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim mogą wystąpić marznące opady deszczu, które zwiększą ryzyko powstawania gołoledzi.

Prognoza ostrzeżeń w sobotę

W niedzielę też może być ślisko

Ryzyko gołoledzi powróci także w niedzielę. Niebezpiecznie może być w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Na tym obszarze może słabo i umiarkowanie popadać marznący deszcz, powodujący gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę

Początek tygodnia ze śliską nawierzchnią

Marznące opady będą też zagrożeniem w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jest to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.