Turysta utknął na szlaku. "Wyczerpanie i spadająca temperatura były realnym zagrożeniem życia" - 29-12-2019 Goprowcy w Beskidzie Żywieckim uratowali samotnego turystę. Mężczyzna utknął na wysokości ponad tysiąca metrów nad poziomem morza. Jak mówią ratownicy, niska temperatura i wyczerpanie były realnym zagrożeniem dla jego życia. W górach obowiązują zagrożenia lawinowe. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne

W nocy z niedzieli na poniedziałek w dużej części kraju pogoda może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi i silnymi porywami wiatru.

SILNY WIATR

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek nad ranem pojawią się silne porywy wiatru. Przewiduje się, że osiągną średnią prędkość od 30 do 50 kilometrów na godzinę. W porywach południowo-zachodni wiatr może rozpędzać się do 75 km/h.

Alerty przed tym niebezpieczeństwem obowiązują w województwie pomorskim w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim i kartuskim. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 5 i w zachodnich powiatach będą ważne do godziny 14 w poniedziałek, a we wschodnich powiatach do godz. 23 w poniedziałek.

OPADY MARZNĄCE

Według prognoz, w sporej części kraju wystąpią słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- pomorskim - od godz. 22 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek;

- kujawsko-pomorskim - gdzie będą ważne od godz. 1 do godz. 9 w poniedziałek;

- warmińsko-mazurskim - od godz. 23 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- podlaskim - od godz. 3 do godz. 10 w poniedziałek;

- mazowieckim - od godz. 4 do godz. 12 w poniedziałek;

- łódzkim - od godz. 4 do godz. 11 w poniedziałek;

- lubelskim - wszędzie z wyłączeniem powiatów świdnickiego, chełmskiego, Chełm, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, Zamość, tomaszowskiego, biłgorajskiego i janowskiego. Alarmy będą ważne od godz. 7 do godz. 16 w poniedziałek;

- wielkopolskim - w powiatach na wschodzie województwa, w których będą obowiązywać od godz. 2 do godz. 8 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek IMGW może ostrzegać przed marznącymi opadami i silnym wiatrem.

Alerty pierwszego stopnia przed opadami marznącymi mogą zostać wydane dla woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Silny wiatr może wiać w woj. pomorskim. W powiatach nadmorskich może osiągać średnią prędkość od 25 do 40 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Na wtorek synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty mogą obowiązywać na terenie woj. zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

W powiatach nadmorskich woj zachodnio-pomorskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h.

W woj. pomorskim prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h. Najsilniejsze porywy prognozowane są w rejonie nadmorskim.

Dla woj. warmińsko-mazurskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach do 65 km/h. Na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego może silnie wiać w porywach do 70 km/h.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

