Marznące opady i silny wiatr. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń

Pogoda na pięć dni: niedziela chłodna i wietrzna. Później więcej deszczu - 23-11-2019 Najbliższe dni przyniosą przeważnie pochmurną pogodę. Miejscami może spaść deszcz i powiać silniejszy wiatr. Termometry wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

- lubelskiego, gdzie ważne będą ważne do godz. 18 w sobotę;

- mazowieckiego (w powiatach: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, mińskim i garwolińskim), gdzie ważne będą do 23 w sobotę;

- podlaskiego, gdzie ważne będą od godziny 13 w sobotę do godziny 1 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego i nidzickiego), gdzie obowiązywać będą od godziny 16 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

Prognozowane marznące opady deszczu i mżawki mogą powodować gołoledź. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim dodatkowo będą to opady śniegu z deszczem.

Silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w województwie dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim). Prognozowany jest tam południowy wiatr o średniej prędkości od 25 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość lokalnie wzrośnie do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do północy w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Niebezpiecznie w kolejnych dniach

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Według niej w niedzielę należy spodziewać się marznących opadów w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mogą być to słabe opady deszczu, mżawki oraz przejściowe opady deszczu ze śniegiem, które lokalnie mogą zamarzać powodując gołoledź.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Poniedziałek z zagrożeniami

W poniedziałek marznące opady mogą mogą występować w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Przewidywane są w godzinach porannych.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Możliwe alarmy we wtorek

We wtorek wystąpienie lokalnie marznących opadów prognozowane jest w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim w godzinach wieczornych.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja mówi, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak powstaje "szklanka" na drogach