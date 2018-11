Marznące opady, niewykluczony silny mróz. Prognoza zagrożeń pogodowych

W Gdańsku zima. Śnieg na waszych zdjęciach - 28-11-2018 Śnieg pojawił się nie tylko w górach i na pogórzu. W środę rano zabielił się również Gdańsk. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

W najbliższych dniach pogoda może być niebezpieczna i - jak tłumaczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - "

W czwartek na północy może powiać silny wiatr, a na południowym wschodzie pojawić się silny mróz. W piątek i sobotę zaś IMGW prognozuje wystąpienie opadów marznących, powodujących gołoledź.

Mogą zostać wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami.

Silny mróz

Między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek w województwie pomorskim i zachodniopomorskim IMGW prognozuje wydanie alertów związanych z wystąpieniem silnych porywów wiatru o średniej prędkości od 35 kilometrów na godzinę do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z południa.

W woj. podkarpackim w regionach podgórskich spodziewany jest również silny mróz. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -10 stopni Celsjusza do -13 st. C, a lokalnie w obniżeniach terenu może spaść do -15 st. C. Średnia prędkość wiatru, dodatkowo potęgującego odczucie zimna, wyniesie od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 45 km/h.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Zimowe zagrożenia (RCB)

Uwaga na gołoledź

Między godziną 7.30 w piątek a godziną 7.30 w sobotę w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim spodziewane są opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

W woj. pomorskim rano IMGW prognozuje dodatkowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z południa.

Prognoza zagrożeń na piątek

Marznący deszcz nie odpuści

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami mogą też zostać wydane w sobotę. W woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i śląskim alerty mają obowiązywać między godziną 7.30 w sobotę a godziną 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.