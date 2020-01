Marznące opady, silny mróz, wysoki stan wody. Alarmy IMGW - nawet drugiego stopnia

Pogoda na dziś: lokalnie poprószy śnieg, poza tym pogodnie i do 5 stopni - 05-01-2020 Na niedzielę tylko miejscami prognozowane są przelotne opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w województwach:

- pomorskim, we wszystkich powiatach poza: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim, gdzie ważne będą od godziny 23 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

- kujawsko-pomorskim, gdzie ważne będą od północy do godz. 7 w poniedziałek;

- warminsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, gdzie ważne będą od godz. 2 do godz. 7 w poniedziałek.

W woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prognozowane są opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Wszędzie opady mogą zamarzać powodując gołoledź.

Synoptycy IMGW wydali też ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwie małopolskim, gdzie obowiązywać będą w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim. Temperatura minimalna w nocy może spaść miejscami od -17 do -15 stopni Celsjusza. Wiatr powieje ze średnią prędkością do czterech kilometrów na godzinę. Alerty ważne będą od północy do godziny 8 w poniedziałek.



Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydał też alerty hydrologiczne drugiego stopnia, które obowiązują na obszarach wybrzeża wschodniego i morskiego i w zlewni Martwej Wisły. W tych miejscach w związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego i wysokim napełnieniem Bałtyku przewidywane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 15.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Bezpieczna jazda w zimie (Maria Samczuk/Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.