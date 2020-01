Marznące opady w części kraju. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na dziś: wiele deszczowych regionów. Na termometrach do 9 stopni - 09-01-2020 Czwartek w większości kraju okaże się pochmurny i deszczowy. Temperatura wyniesie od 2 do nawet 9 stopni Celsjusza. Miejscami może silniej powiać. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, gdzie ważne będą do godziny 8;

- podkarpackim, we wszystkich powiatach poza: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, gdzie na ogół ważne będą do godz. 8, tylko w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim, gdzie ważne będą do godz. 12;

- lubelskim, w powiatach: chełmińskim, Chełm, krasnostawskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim, gdzie ważne będą do godz. 10.

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.