Zimno. W najcieplejszym momencie dnia tylko zero stopni - 17-11-2018 Choć do zimy jeszcze ponad miesiąc, czekają nas dni, podczas których doświadczymy przejmującego zimna i opadów śniegu. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W wielu regionach aura będzie sprawiać kierowcom problemy, na drogach może nawet zrobić się groźnie. W jeździe przeszkadzać będą marznące opady, które sprawią, że nawierzchnia zrobi się śliska.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

- mazowieckiego;

- kujawsko-pomorskiego, w powiatach: włocławskim, Włocławku, radziejowskim, inowrocławskim, mogileńskim, toruńskim, Toruniu, aleksandrowskim i lipnowskim;

- łódzkiego, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, zgierskim, Łodzi i brzezińskim;

- wielkopolskiego, w powiatach: tureckim, kolskim, konińskim, Koninie, słupeckim i gnieźnieńskim.

Prognozuje się tam wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i mżawki, które powodować mogą gołoledź. Alerty w województwie kujawsko-pomorskim obowiązują do godziny 12, w województwie mazowieckim do 13, a w łódzkim i wielkopolskim do 13.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Poniedziałek z oblodzeniem

IMGW wydał również prognozę zagrożeń na kolejne dni.

W poniedziałek oblodzenie może wystąpić w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Alerty mają obowiązywać od godziny 7.30 w poniedziałek do wtorkowego poranka.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Groźnie we wtorek

Aura może być też niebezpieczna we wtorek. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim w nocy z 20 na 21 listopada temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, co może grozić zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Na południu woj. mazowieckiego i lubelskiego w nocy spodziewane są słabe opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Ostrzeżenia mogą obowiązywać od godziny 7.30 we wtorek do środowego poranka.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego".