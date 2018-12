Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń pogodowych na środę i czwartek.

Orientacyjna prognoza zagrożeń

W środę mogą zostać wydane ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW w prognozie zagrożeń ostrzega województwa: dolnośląskie i lubuskie. Tam mogą zostać wydane alerty przed opadami marznącymi. Nad ranem w czwartek miejscami możliwe są słabe opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Prognoza zagrożeń na środę

Będzie ślisko

W czwartek rano i w dzień mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń przed gołoledzią w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

IMGW może też ogłosić ostrzeżenia dla mieszkańców województwa mazowieckiego przed oblodzeniem. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.