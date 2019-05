Mazowsze dołącza do zagrożonych regionów. Wydano alert hydrologiczny

"W sobotę i niedzielę możliwe przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na Wiśle i jej dopływach" - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za pośrednictwem Twittera.

RCB podkreśliło też, że ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w województwach podkarpackim i lubelskim, a ostrzeżenie drugiego stopnia na Odrze w województwie dolnośląskim.

‼️W wyniku spływu wód opadowych, dzisiaj i jutro możliwe przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na Wiśle i jej dopływach (#ostrzeżenie 3. stopnia) w województwach: podkarpackim i lubelskim, a także na Odrze (ostrzeżenie 2. stopnia) w województwie dolnośląskim. 🔔#deszcz pic.twitter.com/VKNs7Zme1e — RCB (@RCB_RP) May 25, 2019

Tysiące interwencji, cztery osoby ranne

Rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak powiedział w sobotę, że "w ciągu ostatniej doby w całej Polsce odnotowano łącznie 1879 interwencji straży pożarnej związanych z intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami oraz pompowaniem wody w związku z zagrożeniem powodziowym". Tylko w piątek wodę wypompowywano prawie 1100 razy.

- Strażacy najwięcej razy wyjeżdżali na Podkarpaciu, w województwie małopolskim i śląskim. To najbardziej obciążone województwa, jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną, a także to, co spowodowały intensywne opady deszczu oraz silny wiatr - powiedział Frątczak na antenie TVN24.

W ciągu ostatniej doby nad opanowaniem sytuacji pracowało ponad 10600 strażaków państwowych i ochotniczych straży pożarnych.

- Ci ludzie są na pewno już zmęczeni, ale jest ogromna determinacja. Docieramy do wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. Niestety wczoraj został ranny jeden ze strażaków. Od wtorku, kiedy przychodzi nam walczyć z nawałnicami, ranne zostały cztery osoby, w tym trzech strażaków - opisywał Frątczak.

Od wtorku liczba interwencji związanych z burzami opadami i wiatrem wyniosła do ponad 8200 interwencji.

Województwo śląskie

W sobotę rano poziom rzek na terenie województwa śląskiego opadał, spadało też zagrożenie powodziowe. Na południu regionu odwołano już większość alarmów przeciwpowodziowych, prognozy pogody nie sygnalizowały kolejnych większych opadów.

Jak przekazano w sobotnim porannym raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Katowicach, na rzekach województwa śląskiego w sobotę rano stan alarmowy przekroczony był na pięciu stacjach pomiarowych, a stan ostrzegawczy - na ośmiu.

Stan alarmowy przekroczony był na Wiśle w Goczałkowicach o 3 centymetry (413 cm) i Bieruniu Nowym o 52 cm (382 cm), Iłownicy w Czechowicach-Dziedzicach o 46 cm (446 cm) oraz na Pszczynce w Mizerowie-Borkach o 1 cm (251 cm) i Brynicy w Brynicy o 42 cm (242 cm). Wszędzie utrzymywała się tendencja spadkowa lub stabilna.

Poziomy ostrzegawcze rano były przekroczone między innymi na Odrze w Chałupkach, Krzyżanowicach i Raciborzu-Miedoni, na Wiśle Skoczowie, na Białej w Czechowicach-Bestwinie, na Sole w Czechowicach-Dziedzicach, na Gostyni w Bojszowiach czy na Przemszy w Przeczycach.

W ostatniej dobie odwołano alarmy przeciwpowodziowe obowiązujące w Bielsku-Białej, powiatach cieszyńskim, bieruńsko-lędzińskim i pszczyńskim oraz gminach Jeleśnia, Świnna i Ślemień. Nadal obowiązywały alarmy w powiecie bielskim i gminie Rajcza.

Nadal obowiązywały pogotowia przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej, powiatach cieszyńskim, żywieckim, bieruńsko-lędzińskim oraz na terenie sołectw Ruda i Turze w pobliżu Kuźni Raciborskiej.

Sytuacja na zbiorniku w Wilkowicach

W czwartek po południu wójt Wilkowic zarządził ewakuację 30 budynków mieszkalnych poniżej zapory na potoku Wilkówka (przy ul. Żywieckiej) - wobec zagrożenia przerwania zapory z uwagi na wady konstrukcyjne. Ewakuowano 85 osób, mieszkańcy trzech budynków zdecydowali się pozostać w domostwach i nie zgodzili się na ewakuację.

Wideo Podtopienia po ulewach na południu Polski

W sobotę służby wojewody przekazały, że sytuacja na zbiorniku w Wilkowicach stopniowo stabilizowała się, nie wymagała wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zbiornik opróżniał się grawitacyjnie - w tempie zgodnym z wymaganiami instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym, nie więcej niż 20 cm na dobę.

Wody Polskie prewencyjnie zadysponowały do Wilkowic agregat pompowy wysokiej wydajności, który ma zostać włączony w przypadku stanów zagrożenia hydrometeorologicznego dla obiektu. Stan obiektu jest stale nadzorowany. Sobotnie prognozy pogody - ze znikomym deszczem - były dla zbiornika korzystne. Ewentualny opad, jaki mógłby wystąpić, jest znikomy.

"Niezależnie wciąż istnieje zagrożenie bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej, a co się z tym wiąże również zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi i mienia. W przypadku utrzymywania się obecnego tempa opróżnienia zbiornika, przewiduje się ewentualną możliwość powrotu ewakuowanych mieszkańców do swoich domów" - napisano w informacji WCZK.

Województwo świętokrzyskie

Prognoza pogody na dziś: przelotne opady deszczu i burze - 25-05-2019 W sobotę w centrum, na wschodzie i południu kraju popada deszcz, w górach może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Wszystkie wodowskazy na Wiśle w woj. świętokrzyskim osiągnęły stan alarmowy, dlatego w czterech powiatach wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Trwa podnoszenie wałów między innymi w Sandomierzu i Zawichoście.

W Kielcach po przekroczeniu stanów alarmowych na Wiśle pogotowie przeciwpowodziowe wprowadziły gminy: Ożarów i Tarłów (pow. opatowski), Łubnice, Osiek i Połaniec(pow. staszowski), Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Opatowiec(pow. kazimierski) oraz w całości powiat buski - poinformował w sobotę rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Kielcach. Dodał, że w nocy z piątku na sobotę strażacy nie odnotowali nowych zgłoszeń związanych z ulewami. - Dalej prowadzone są natomiast wcześniejsze prace między innymi w powiecie sandomierskim, staszowskim oraz pojedyncze w powiecie kazimierskim. Poza tym jest spokojnie, zdarzeń jest mniej, ale wciąż występują lokalne podtopienia - powiedział dyżurny.

W weekend przez województwo świętokrzyskie ma przechodzić fala kulminacyjna na Wiśle, dlatego na południu regionu trwa podnoszenie wałów przeciwpowodziowych.

Od środy w południowej Polsce z powodu intensywnych opadów deszczu dochodzi do podtopień. Jak podała Komenda Główna Straży Pożarnej, w piątek rano stany alarmowe na wodowskazach były przekroczone w 37 miejscach, a w 92 miejscach były przekroczone stany ostrzegawcze.

W Sandomierzu i powiecie sandomierskim stan wody w Wiśle osiągnął poziom alarmowy.

Wykres stanu wody na Wiśle w Sandomierzu (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Stany alarmowe w Polsce

Na rzekach południowo-wschodniej Polski nadal utrzymuje się trend wzrostowy poziomu wody. Około godziny 9 w sobotę stany alarmowe były przekroczone w miastach:

- Odolanów na rzece Kuroch (woj. wielkopolskie)

- Bogdaj na rzece Polska Woda (woj. wielkopolskie)

- Brynica na rzece Brynica (woj. śląskie)

- Jawiszowice na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Oświęcim na rzece Soła (woj. śląskie)

- Bieruń Nowy na rzece Wisła (woj. śląskie)

- Trybsz na rzece Białka (woj. małopolskie)

- Sierosławice na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Biskupice na rzece Szreniawa (woj. małopolskie)

- Popędzynka na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Karsy na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Sandomierz na rzece Wisła (woj. świętokrzyskie)

- Zawichost na rzece Wisła (woj. świętokrzyskie)

- Annopol na rzece Wisła (woj. lubelskie)

- Grębów na rzece Łęg (woj. podkarpackie)

- Wampierzów na rzece Breń (woj. podkarpackie)

- Szczucin na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Mielec na rzece Wisłoka (woj. podkarpackie)

- Pustków na rzece Wisłoka (woj. podkarpackie).

Poniższa mapa pokazuje stacje hydrologiczne w Polsce i zarejestrowany na nich stan rzek. Kolor czarny - niski stan, niebieski - średni stan, zielony - w normie, żółty - strefa stanów wysokich, pomarańczowy - stan ostrzegawczy, czerwony - stan alarmowy.

Stan rzek w Polsce o godzinie 9 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce z 24 maja (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W województwie podkarpackim na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Łęg, będącej bezpośrednim dopływem Wisły oraz na stacji wodowskazowej Grębów, w wyniku spływu wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. W województwie podkarpackim alarm ma być ważny do godziny 6 w niedzielę.

Na obszarze województwa lubelskiego w wyniku spływu wód opadowych na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z możliwym przekroczeniem stanów alarmowych. W województwie lubelskim alarmy będą obowiązywać do 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W województwie dolnośląskim Odrą środkową przemieszcza się wezbranie ze spływu wody po opadach deszczu w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Alarm ma obowiązywać do godziny 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

W województwie mazowieckim na Wiśle wystąpi wzrost stanu do strefy wody wysokiej wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Lokalnie wzrosty stanu będą przekraczać 100 cm na dobę. Alarm ma obowiązywać do godziny 11 w niedzielę.

SPRAWDŹ, JAK MAZOWSZE SZYKUJE SIĘ NA WEZBRANIE

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Alarmy i pogotowie przeciwpowodziowe

Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w Małopolsce w powiatach: brzeskim, krakowskim, oświęcimskim, wielickim.

W województwie podkarpackim pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiatach: jasielskim, dębickim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, krośnieńskim, strzyżowskim, rzeszowskim, stalowowolskim, niżańskim.

Oprócz tego alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w woj. śląskim w gminie Rajcza, woj. świętokrzyskim w gminach: Połaniec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Opatowiec i Nowy Korczyn oraz woj. opolskim w gminach Krapkowice i Zdzieszowice.

POGOTOWIA I ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE – stan na 25 maja godz. 6.00. @RCB_RP pic.twitter.com/FkBn00FdGC — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) 25 maja 2019

Czym jest alarm przeciwpowodziowy?

Alarm przeciwpowodziowy ogłasza przedstawiciel władzy samorządowej, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego wodowskazu).

Czym jest pogotowie przeciwpowodziowe?

Pogotowie przeciwpowodziowe także ogłaszane jest przez przedstawiciela samorządu w sytuacji, kiedy poziom lustra wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi, albo istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW alert hydrologiczny trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia?

Oznaczają one, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.