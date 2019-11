Mgła i silne opady. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą wydano w województwach świętokrzyskim i małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim). Gęste mgły mogą ograniczać widzialność miejscami od 50 do 200 metrów.

Alarmy ważne będą od godziny 21 w piątek do godziny 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Weekend z deszczem

Synoptycy IMGW wydali też orientacyjną prognozę zagrożeń na sobotę i niedzielę. Alarmy przed intensywnymi opadami deszczu mogą zostać wydane w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognozuje się tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 21 w sobotę do godziny 21 w niedzielę może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw.

Orientacyjna prognoza zagrożeń na sobotę i niedzielę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.