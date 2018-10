Mglista noc i środowy poranek. Widzialność ograniczona do kilkudziesięciu metrów

W nocy miejscami widzialność może spaść do 50-200 metrów. Przed silną mgłą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niezmiennie ciepło i słonecznie. I końca nie widać - 09-10-2018 Synoptycy prognozują, że w najbliższych dniach aura się nie zmieni - na niebie niezmiennie będzie królować słońce. Temperatura w większości regionów osiągnie do 20 stopni Celsjusza lub więcej. czytaj dalej

Noc z wtorku na środę będzie chłodna, lokalnie mogą występować przymrozki. Taka aura sprzyja powstawaniu mgieł, które pojawią się w nocy i nad ranem, szczególnie w południowych województwach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą oraz prognozę zagrożeń.

Silna mgła na południu

Ostrzeżenia przed silną mgłą wydano dla województw:

- świętokrzyskiego (wszystkie powiaty),

- podkarpackiego (poza powiatami: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno oraz jasielskim),

- małopolskiego (wyjąwszy powiaty: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, nowotarski, tatrzański i suski),

- śląskiego (poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim oraz cieszyńskim).

Na tym obszarze od północy do godziny 9 rano w środę widzialność może być ograniczona do 50-200 metrów. Apelujemy o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy planują na noc podróże samochodem po drogach południowej Polski.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie?

IMGW tłumaczy, że alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."