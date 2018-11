Mgły, deszcz, ale też stopniowe ochłodzenie

Gęste mgły nad Polską. Wydano ostrzeżenia - 10-11-2018 W sobotę będą występowały silne mgły ograniczające widoczność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty przed tym zjawiskiem. czytaj dalej

Może popadać

Niedziela zapowiada się mglisto i pochmurno. W ciągu dnia od południa w głąb kraju powinny jednak wystąpić przejaśnienia. Na Pomorzu Zachodnim spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo i umiarkowanie, ale okresami wiatr może przybrać na sile.

W poniedziałek na niebie zobaczymy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami może być również mglisto. Na Pomorzu i Kujawach pojawią się słabe opady lub mżawki. Spadnie od jednego do pięciu litrów na metr kwadratowy deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może powiać siniej.

We wtorek czeka nas duże i umiarkowane zachmurzenie. Pojawią się też opady przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Spadnie od 10 do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego zachodu, głównie słabo i umiarkowanie, ale okresami wiatr okaże się silniejszy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Chmury nie ustąpią

Prognoza pogody na dziś: rano mglisto, w ciągu dnia nadejdą rozpogodzenia - 10-11-2018 W sobotę zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

Pochmurno będzie również w środę. Pojawią się też większe przejaśnienia. Na zachodzie nie wystąpią opady,na pozostałym obszarze kraju spadnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunku zachodniego.

W czwartek możemy spodziewać się licznych mgieł i zamgleń. Pojawi się też duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego zachodu oraz okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach