Mgły, deszcz i dużo chmur. Listopad pokazuje swoje prawdziwe oblicze

Polska pozostaje pod wpływem układu wyżowego znad Rosji, ale od zachodu w ciągu najbliższej doby zacznie dostawać się pod wpływ niżu znad północnego Atlantyku. Z południa nadal płynąć będzie ciepłe powietrze.

Sobota przywita nas licznymi mgłami i zamgleniami. Zachmurzenie będzie duże. Pojawią się jednak przejaśnienia i rozpogodzenia na południu, zachodzie i w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Pod wieczór, okresami może przybrać na sile.

Dużo chmur, słaby deszcz

Niedziela na północy i północnym wschodzie według synoptyków okaże się pochmurna i mglista. Na Pomorzu Zachodnim spodziewane są słabe opady deszczu. Na pozostałych terenach kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na północy i wschodzie kraju okresami może okazać się silniejszy.

W poniedziałek niebo przysłonią chmury, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na północy spadnie słaby deszcz lub mżawka, do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na wschodzie kraju okresami może przybrać na sile.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Powieje silniej

Duże i umiarkowane zachmurzenie utrzyma się również we wtorek. Pojawi się też deszcz, który będzie przemieszczał się od zachodu w głąb kraju. Spadnie około 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C w Małopolsce. Południowy wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami przybierze na sile i w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Chmury nie ustąpią też w środę. Pojawią się jednak większe przejaśnienia. Nie będzie padać jedynie na zachodzie. W całym kraju okresami spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C na Podlasiu, 10 st. C w centrum i 13 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Jedynie na północy okaże się dość silny i w porywach rozpędzi się do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę