Mgły. "Mogą powodować duże utrudnienia" - 10-05-2019 W wielu miejscach kraju jest mglisto. Ponadto pada i będzie padać. Warunki do podróżowania są trudne. czytaj dalej

- W tej wilgotnej masie utworzyły się na zachodzie i południowym zachodzie kraju gęste mgły ograniczające widzialność miejscami do 100 metrów. Mogą powodować duże utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej - ostrzegła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Na 100 m widać w Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu. Widzialność ograniczona na 400 m jest w Zielonej Górze.

Ślisko

Kiedy mgły ustąpią, najbardziej uciążliwe będą opady, również burzowe.

Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego znad Danii. Nad krajem przemieszcza się front atmosferyczny, za którym napłynęło wilgotne powietrze polarne. Front rozciąga się od Zatoki Gdańskiej, przez Mazowsze, po Podkarpacie.

Na wschodzie kraju spadnie tylko deszcz, a spodziewamy się go maksymalnie do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zagrożeniem dla kierowców będą burze - towarzyszyć im będzie porywisty wiatr, wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Zjawiska przyniosą też opady - najwięcej na południu kraju, bo do 10-15 l/mkw.