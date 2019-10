Mgły nad Polską. Ostrzeżenia IMGW w dużej części kraju

Z każdym dniem coraz chłodniej. Na horyzoncie widać też deszcz - 23-10-2019 Z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz chłodniej. W poniedziałek termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 13 stopni Celsjusza. Od niedzieli zaczną pojawiać się też przelotne opady deszczu. czytaj dalej

Alarmy przed silną mgłą będą obowiązywać w województwach:

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: ełckim, piskim, mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, Olsztyn, olsztyńskim i lidzbarskim);

- mazowieckim (we wszystkich powiatach oprócz: grójeckiego, garwolińskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, radomskiego, Radom, szydłowieckiego, zwoleńskiego i lipskiego);

- podlaskim (we wszystkich powiatach oprócz: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i Suwałki);

- lubelskim (w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim i łukowskim);

- śląskim (we wszystkich powiatach oprócz cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego);

- świętokrzyskim;

- małopolskim (we wszystkich powiatach oprócz gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego);

- podkarpackim (we wszystkich powiatach oprócz bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, Krosno i jasielskiego).

Na obszarze tych województw obserwuje się i prognozuje występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność na odległość od 100 do 200 metrów.

Ostrzeżenia w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim zaczną obowiązywać od godziny 22 w środę i wygasną o godz. 9 w czwartek.

W województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 22 w środę i wygasną o godz. 11 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek

Prognozuje się, że w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim zostaną wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą.

W przeważającej części regionów, zwłaszcza w dolinach i kotlinach, mogą wystąpić mgły, które ograniczą widzialność do 100 metrów.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwie pomorskim. Prognozowany jest tam silny, południowy i południowo-zachodni wiatr. Może on powiać ze średnią prędkością od 30 do 45, w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Zwana jest też prognozą niebezpiecznych zjawisk.