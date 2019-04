Miejscami deszcz nadal niebezpieczny. IMGW alarmuje

Prognoza pogody na dziś: dużo słońca, ale też lokalny deszcz i burze - 30-04-2019 We wtorek lokalnie należy spodziewać się opadów deszczu. Powieje również silniejszy wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

intensywnymi opadami deszczu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed. Ostrzeżenia wydano w województwach:

- śląskim, w powiatach cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim i żywieckim. Tam prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, które miejscami sięgną od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy.

- małopolskim, na terenie powiatów wadowickiego, suskiego, myślenickiego, limanowskiego, Nowy-Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu do 25-40 l/mkw.

- podkarpackim, gdzie alarmuje się powiaty przemyski, Przemyśl, jarosławski, przeworski, łańcucki, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, Krosno, jasielski. Tam prognozowane są opady deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy.

We wszystkich tych miejscach ostrzeżenia obowiązują do wtorku do godziny 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.