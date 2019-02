Miejscami mocniej sypnie. Prognoza pogody na pięć dni

W najbliższych dniach powróci do nas zimowa aura. W wielu regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach możne spaść go do 15 centymetrów.

Porywisty wiatr i deszcz

Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego znad Morza Norweskiego. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Chłodne powietrze będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy powietrza.

Przed nami pochmurny czwartek. Okresami wystąpią opady deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem i śnieg, którego spadnie do czterech centymetrów. Na drogach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Zachodni i południowo-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, w porywach może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

Na południu sypnie śniegiem

W piątek będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu Polski okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i śniegu, którego spadnie do pięciu centymetrów, a w górach - do 15 centymetrów. Może być ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu okresami może silniej powiać.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Również sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północny.

Wideo Opady w najbliższych dniach

Pochmurno z opadami

W niedzielę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie, na wschodzie wystąpią niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni powieje słabo.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw., będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 km/h.