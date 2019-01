Miejscami może ścisnąć bardzo silny mróz. Ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: śnieg. Miejscami tylko -9 stopni - 10-01-2019 Czwartek w większości kraju upłynie pod znakiem opadów śniegu. Znajdą się jednak i takie miejsca, w których możemy liczyć na dość pogodną aurę. Temperatura okaże się zróżnicowana, miejscami nie przekroczy -9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

W związku z prognozowanym silnym mrozem wydano alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Według orientacyjnej prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda może być niespokojna również w kolejnych dniach.

Na obszarze całego województwa podlaskiego oraz w woj. warmińsko-mazurskim (w powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, kętrzyńskim, oleckim, ełckim,piskim, giżyckim, mrągowskim i szczycieńskim) do piątku do godziny 11 obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

W ciągu dnia w czwartek na Podlasiu temperatura wyniesie od -11 do -8 stopni, po godzinie 17 zaś spadnie do -15 stopni. W nocy z czwartku na piątek ma być jeszcze zimniej. Termometry pokażą wtedy minimalnie na Podlasiu od -18 stopni Celsjusza do -15 stopni, lokalnie możliwe są spadki do -21 stopni.

Na Warmii i Mazurach zaś przewiduje się temperaturę minimalną na poziomie od -16 do -12 st.C. Lokalnie może spaść do -19 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

Pogoda może przynosić groźne zjawiska do piątkowego poranka. IMGW wydał orientacyjną prognozę zagrożeń.

CZWARTEK

W czwartek ostrzeżeń może przybywać.

W województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Temperatura powietrza i przy gruncie spadnie w tych miejscach poniżej zera stopni, co może spowodować zamarzanie mokrych powierzchni dróg i chodników.

W pięciu województwach prognozowane są alerty przed silnym mrozem. Na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego temperatura w nocy z czwartku na piątek może spaść od -15 do -13 stopni. W Małopolsce termometry mają wskazać minimalnie od -16 do -13 st. C. W województwach: mazowieckim i lubelskim prognozuje się spadek temperatury do wartości od -17 do -14 st. C. Najmroźniejsze według IMGW ma być Podlasie, gdzie termometry mogą wskazać od -18 do -15 st. C, lokalnie do -21 st. C.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

PIĄTEK

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim IMGW przewiduje wystąpienie opadów marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujących gołoledź.

W niektórych regionach wobec spadku temperatury powietrza i przy gruncie poniżej zera stopni, mogą powstawać oblodzenia. IMGW spodziewa się, że ostrzeżeniami mogą zostać objęte województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie.

W województwie pomorskim może dodatkowo powiać silny wiatr o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W ujściowym odcinku Odry oraz w zlewni Zalewu Szczecińskiego ze względu na prognozowany silny wiatr z północy nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim. Alert będzie ważny do godziny 4 w piątek. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie zostaje wydane, gdy "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Według definicji IMGW, "prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".