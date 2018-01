Miejscami na minusie. Wiatr w porywach do 80 kilometrów na godzinę

W niedzielę na północy pojawią się przejaśnienia. W pozostałych regionach na ogół będzie pochmurno i popada deszcz przechodzący w śnieg. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1015 hPa.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

Ochłodzenie od poniedziałku

W poniedziałek na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze przeważnie będzie słonecznie. Temperatura osiągnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północy i wschodu.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

We wtorek można się spodziewać zachmurzenia umiarkowanego i małego. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, ze wschodu.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

Pochmurna środa

Środa okaże się pochmurna, ale na ogół nie będzie opadów. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach nawet do 60 km/h, ze wschodu.

W czwartek wystąpi zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum popada deszcz. Temperatura osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ze wschodu i zmienny.

Pogoda w środę i czwartek