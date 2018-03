Miejscami popada śnieg. Utrudnień pogodowych będzie więcej

Święta w pogodowym kotle. "Czeka nas ciąg różnych zdarzeń, niekoniecznie przyjemnych" - 28-03-2018 Wielu z nas szykuje się do Świąt Wielkanocnych. Niestety, pogoda nie będzie dla nas łaskawa. Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, sytuacja związana z niżami będzie bardzo dynamiczna i niestabilna. czytaj dalej

W czwartek opadów spodziewamy się w prawie całym kraju. Na północnym wschodzie spadnie od 1 do 5 centymetrów śniegu. Na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie popada deszcz ze śniegiem - do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach, poza Dolnym Śląskiem, gdzie padać nie będzie w ogóle, wystąpią słabe opady deszczu - do 2 l/mkw.

Powieje również słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr z kierunków południowych. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Deszczowe dwa dni

W piątek na północnym wschodzie spadnie deszcz - do 3 l/mkw. Sobota również przyniesie opady, jednak tego dnia deszczu spadnie więcej - od 5 do 10 l/mkw. Na sobotę prognozuje się też umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków wschodnich. Rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Deszczowe i wietrzne święta

W Niedzielę Wielkanocną opadów unikną jedynie mieszkańcy regionów południowo-wschodnich. Na pozostałym obszarze kraju okresami popada deszcz (rzędu 5-15 l/mkw.), na zachodzie przechodzący w śnieg (do 5-10 centymetrów). Na ten dzień prognozuje się również umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków zachodnich. Powieje w porywach z prędkością do 50-80 km/h, a na Wybrzeżu do 90 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w najbliższych dniach (ventusky.com)

W Wielkanocny Poniedziałek padać nie będzie tylko na zachodzie. Na Podlasiu i Mazurach wystąpią opady deszczu ze śniegiem (do 5 l/mkw.), a na pozostałym obszarze - śniegu (do 2 cm). Uciążliwy okaże się też wiatr - będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h. Powieje z zachodu.

We wtorek synoptycy nie spodziewają się utrudnień pogodowych. W środę zaś okresami popada deszcz - do 1-5 l/mkw.