Miejscami przelotny deszcz. Po niedzieli temperatura zacznie spadać

Niezwykła noc Pełni Żniwiarzy i Pełni Mikroksiężyca - 13-09-2019 Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Nad naszymi głowami pojawi się Pełnia Żniwiarzy. Księżyc znajdzie się w większej odległości od Ziemi, dlatego będzie mniejszy niż zazwyczaj. Za to będzie mocniej świecić, ponieważ wzejdzie równocześnie z zachodem Słońca. czytaj dalej

Przelotny deszcz

W sobotę w województwach północnych przelotnie popada słaby deszcz. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, powieje z północnego zachodu.

Zapowiada się pogodna niedziela. Tylko na północy Polski przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Do 18 stopni

Na wtorek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy i w centrum kraju przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr

W środę na północy i wschodzie Polski wystąpi przelotny deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę