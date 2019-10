Miejscami widać tylko na 50 metrów. Obowiązują alarmy IMGW

Z każdym dniem coraz chłodniej. Na horyzoncie widać też deszcz - 23-10-2019 Z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz chłodniej. W poniedziałek termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 13 stopni Celsjusza. Od niedzieli zaczną pojawiać się też przelotne opady deszczu. czytaj dalej

Jak poinformowała po godzinie 6 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek w Polsce występuje silna mgła ograniczająca widoczność do:

- 50 metrów w Sandomierzu;

- 100 metrów w Krakowie, Katowicach, Zgorzelcu, Kielcach i Zamościu;

- 200 metrów w Łodzi, Kozienicach, Mławie i Chojnicach;

- 300 metrów w Modlinie, Wrocławiu, Gdańsku i Suwałkach;

- 400 metrów w Białymstoku i Resku;

- 500 metrów w Bydgoszczy;

- 600 metrów w Poznaniu;

- 700 metrów w Warszawie;

- 900 metrów w Mikołajkach i Lesznie.

Moga występować duże utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej. Mgły utrzymają się do godziny 11-12.

Gdzie wydano alerty?

Alarmy przed silną mgłą obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: ełckim, piskim, mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, Olsztyn, olsztyńskim i lidzbarskim);

- mazowieckim;

- podlaskim (we wszystkich powiatach oprócz: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i Suwałki);

- lubelskim;

- śląskim (we wszystkich powiatach oprócz cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego);

- świętokrzyskim;

- małopolskim (we wszystkich powiatach oprócz gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego);

- podkarpackim (we wszystkich powiatach oprócz bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, Krosno i jasielskiego);

- łódzkim (we wszystkich powiatach z wyjątkiem sieradzkiego i wieruszowskiego);

- dolnośląskim (w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra).

Ostrzeżenia w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, łódzkim i lubelskim wygasną o godz. 9 w czwartek.

W województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim ostrzeżenia wygasną o godz. 11 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

>>> ZOBACZ RELACJE REPORTERÓW 24 Z MGLISTEJ ŚRODY





Prognoza zagrożeń na czwartek

Prognozuje się, że w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim zostaną wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą.

W przeważającej części regionów, zwłaszcza w dolinach i kotlinach, mogą wystąpić mgły, które ograniczą widzialność do 100 metrów.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwie pomorskim. Prognozowany jest tam silny, południowy i południowo-zachodni wiatr. Może on powiać ze średnią prędkością od 30 do 45, w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Zwana jest też prognozą niebezpiecznych zjawisk.