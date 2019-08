Mieszkańcy Florydy szturmują sklepy przed atakiem huraganu

Huragany zwalniają. To może być bardzo duży problem - 07-06-2018 Huragany każdego roku odbierają życie dziesiątkom osób i przynoszą miliardowe straty materialne. Zmniejszenie prędkości ich przemieszczania, co aktualnie obserwują naukowcy, może przyczyniać się do jeszcze bardziej katastrofalnych skutków: na przykład większych opadów, a co za tym idzie poważniejszych powodzi. czytaj dalej

W piątek wieczorem polskiego czasu huragan Dorian znajdował się w odległości około 715 kilometrów na północny wschód od północno-zachodnich Bahamów

i 1005 kilometrów od miasta West Palm Beach na Florydzie.

Huragan niesie ze sobą wiatr wiejący ze średnią prędkością 185 kilometrów na godzinę, co oznacza, że osiągnął kategorię trzecią w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Dorian przesuwa się ze średnią prędkością osiągającą 17 km/h. Według synoptyków żywioł może uderzyć w wybrzeże Stanów Zjednoczonych już jako huragan czwartej kategorii. Wtedy niósłby wiatr o średniej prędkości 210 km/h.

W piątek i w sobotę rdzeń huraganu powinien kierować się nad Atlantykiem na północ od południowo-wschodnich i środkowych Bahamów. W niedzielę powinien znaleźć się blisko północno-zachodnich Bahamów. U wybrzeży Florydy może znaleźć się późno w poniedziałek.

Na drodze ma Bahamy i Florydę

Jak podaje CNN, Dorian może być najsilniejszym huraganem który uderzył w wybrzeże Florydy od niemalże 30 lat. W sierpniu 1992 roku w ten stan uderzył huragan Andrew o najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Zginęło wtedy 26 osób - 23 na terenie USA i trzy na Bahamach. Skalę szkód oszacowano na prawie 27 miliardów dolarów.

"Największym zagrożeniem będzie powolne zbliżanie się Doriana do Florydy, co narazi niektóre regiony tego stanu na wzrastające ryzyko długotrwałych, ciągłych porywów wiatru, niebezpiecznej fali sztormowej oraz silnych opadów deszczu" - poinformowało NHC w oświadczeniu. "Deszcz może powodować śmiercionośne powodzie" - dodało.

Ciepła woda będzie go napędzać

W poprzednich dniach żywioł otarł się o Karaiby, ale nie wyrządził tam większych szkód. Teraz na jego drodze znajdują się Bahamy, które odczują jego wpływ już w sobotę. Według najnowszych prognoz Dorian do wybrzeży Florydy dotrze w poniedziałek wieczorem lub w nocy z poniedziałku na wtorek (czasu polskiego).

- Dorian ma bardzo dużo czasu, by przybierać na sile dzięki ciepłej wodzie - mówił Chad Myers, meteorolog CNN.

Angela Johnson, 39-letnia kierowniczka baru na plaży na Florydzie, powiedziała: "Martwimy się. To nie wygląda dobrze. Obudziliśmy się o wiele bardziej przestraszeni niż wczoraj, a wiadomości są coraz gorsze".

Dorian według prognoz może uderzyć również w Kosmiczne Wybrzeże, czyli rejon, w którym znajdą się obiekty NASA, amerykańskich sił powietrznych oraz firm takich jak SpaceX i Blue Origin.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (stan na godzinę 21 w czwartek) (NHC)

Wideo Prognozowane porywy wiatru podczas huraganu Dorian (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prezydent Trump przełożył wizytę w Polsce

Z powodu zbliżającego się huraganu prezydent Donald Trump przełożył swoją wizytę w Polsce.

- Wygląda na to, że [huragan - przyp. red.] może być bardzo, bardzo duży. [Do Polski - red.] pojedzie Mike. Rozmawiałem właśnie z prezydentem Dudą i przekazałem mu najgorętsze życzenia i życzenia od Amerykanów. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo w obliczu huraganu i przełożę wyjazd do Polski na najbliższą przyszłość - mówił amerykański prezydent.

- Bądźcie przygotowani i przestrzegajcie komunikatów służb państwowych i federalnych. To będzie bardzo duży huragan. Możliwe, że jeden z największych - napisał w czwartek prezydent Donald Trump na Twitterze.





Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 sierpnia 2019

Stany wyjątkowy na Florydzie

Gubernator stanu Floryda Ron DeSantis ogłosił w środę stan wyjątkowy i zalecił mieszkańcom wschodniego wybrzeża Florydy, by zaopatrzyli się w jedzenie i wodę na co najmniej siedem dni. Na razie nie ogłoszono ewakuacji.

DeSantis postawił w stan gotowości 2500 żołnierzy Gwardii Narodowej, z dodatkowym 1500 przygotowanymi na działanie.

"Mieszkańcy Florydy muszą poważnie traktować tę burzę. Huragan Dorian porusza się powoli i rośnie w siłę" - napisał na Twitterze.

NHC apeluje, by mieszkańcy tych rejonów trzymali się planów ewakuacji. Służby zastrzegają, że jest zbyt wcześnie, by dokładnie określić, gdzie pojawią się niebezpieczne zjawiska.

Trump zatwierdził deklarację ogłoszenia stanu wyjątkowego. Jego działania "upoważniają Departament Bezpieczeństwa Krajowego i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego do koordynowania wszystkich działań na rzecz pomocy w przypadku katastrofy" - napisał Biały Dom w oświadczeniu.

Stan wyjątkowy ogłoszony został również w 12 hrabstwach Georgii.

Do Florydy jedzie też 25 nowojorskich strażaków, by pomóc przy pracach logistycznych związanych z przygotowaniami na nadejście huraganu.

Na Florydzie mieszkańcy zbierają zapasy. W sklepach utworzyły się kolejki, a na niektórych stacjach brakuje paliwa. Niektórzy pozostawiają swoje samochody na stacjach na noc, by zaczekać na moment, aż pojawi się dostawa.

"Nazywam się (wykropkowane). Mieszkam niedaleko. Mój samochód nie ma paliwa. Proszę, zadzwońcie, kiedy pojawi się dostawa. Oto mój numer" - taką kartkę na szybie jednego z samochodów zauważyła Marion Wilkinson Scott, mieszkająca w Miami.

I'm seeing this all over S. Flo... cars left over night at the gas station. Letter on the dash says:



"My name is ____. I live close by. My car is out of gas. Please call me when more arrives! Tel: ____."



There won't be more gas at this station today. 🙁#Dorianflorida #Dorian pic.twitter.com/5NQ95J6J0a — Marion Wilkinson Scott (@mcdscott1) 30 sierpnia 2019

Dorian na Portoryko (PAP/EPA/THAIS LLORCA)