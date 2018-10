Mocno wieje na południu. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: dzień będzie pochmurny, ale wyjątkowo ciepły - 30-10-2018 Duże zachmurzenie, przelotny deszcz i porywisty wiatr - aura nie będzie rozpieszczać. Biomet będzie niekorzystny, ale temperatura miejscami dojdzie do 22 stopni Celsjusza. W górach powieje wiatr fenowy, lokalnie wystąpią burze. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Wieje w górskich powiatach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Jak poinformowało po godzinie 13 IMGW, najsilniejsze porywy wystąpiły w Tatrach. A rejonie Kasprowego Wierchu i Hali Gąsienicowej wiało do 120-140 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim do godziny 16 będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowana średnia prędkość wiatru dojdzie do 50-65 km/h. W porywach rozpędzi się nawet do 110 km/h.

W powiatach górskich województw dolnośląskiego i opolskiego może powiać ze średnią prędkością od 30 do 45 kilometrów na godzinę. Miejscami porywy mogą osiągnąć od 80 km/h do 90 km/h. Wiać będzie z południa i południowego-wschodu. Alert ma obowiązywać do godziny 16 we wtorek.

W województwie śląskim (powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki) oraz małopolskim (w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim i tatrzańskim) średnia prędkość południowego wiatru dojdzie do 30-40 km/h. W porywach może się rozpędzić do 70-80 km/h.

Alert będzie obowiązywał do godziny 20 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."