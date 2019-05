Prognoza pogody na dziś: popada, lokalnie zagrzmi, do 17 stopni - 03-05-2019 W piątek w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Lokalnie wystąpią burze. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W piątek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed przymrozkami. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- zachodniopomorskim - w którym prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 1 st. C, zaś przy gruncie do -2 st. C;

Na południu Polski mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alerty dla województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W rejonach górskich tych regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Przymrozki i intensywne opady w sobotę

Chłodna aura utrzyma się również w sobotę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać województwa:

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C;

- pomorskie - w którym prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, natomiast przy gruncie do -3 st. C;

- kujawsko-pomorskie - w którym temperatura powietrzna spadnie do 2 st. C, a przy gruncie sięgnie do -2 st. C.

- wielkopolskie i lubuskie - gdzie w niedzielę nad ranem na północy regionu prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać południowe regiony Polski przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- śląskim - gdzie w rejonach górskich prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, rzędu 25-35 l/mkw;

- małopolskim i świętokrzyskim - w których wystąpią opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami spadnie 25-35 l/mkw;

- podkarpackim - gdzie popada umiarkowany i silny deszcz. Opady nie powinny być większe niż do 35-50 l/mkw.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Zimno w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę może wydać ostrzeżenia przed przymrozkami na północy kraju. Mogą pojawić się w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 0 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - w których w nocy prognozuje się spadek temperatury miejscami do -2 st. C, zaś przy gruncie do -5 st. C.

Alarmy zostaną wydane miedzy godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.