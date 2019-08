Prognoza pogody na dziś: popada i zagrzmi, do 25 stopni - 16-08-2019 Na czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu. W wielu regionach może także zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W piątek w pasie województw w centralnej Polsce mogą pojawić się burze, lokalnie z opadami gradu. Synoptycy Instytutu Meteorologii wydali ostrzeżenia.

Żółte alarmy przed burzami obowiązują na terenie województw:

- wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i Leszno), obowiązują do godz. 19;

- łódzkiego, obowiązują do godz. 21;

- pomorskiego, obowiązują do godz. 21;

- kujawsko-pomorskiego, obowiązują do godz. 21;

- dolnośląskiego (w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim), obowiązują do godz. 20;

- opolskiego, obowiązują do godz. 20;

- świętokrzyskiego (w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim), obowiązują do godz. 22;

- śląskiego, obowiązują do godz. 20;

- małopolskiego (z wyłączeniem powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, Tarnów, gorlickiego), obowiązują do godz. 22;

- mazowieckiego (w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim i żyrardowskim), obowiązują do godz. 21.

W woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i śląskim prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami od 10 do 20, lokalnie 30 litrów na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będą porywy do 70 kilometrów na godzinę. W województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim miejscami możliwy jest grad.

Na terenie woj. wielkopolskiego i łódzkiego synoptycy IMGW przewidują burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30, lokalnie do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Na piątek w woj. dolnośląskim i opolskim prognozowane są burze z deszczem od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Śledź aktualną sytuację pogodową:









Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.