Może intensywnie padać i silniej wiać. Ostrzeżenia i prognozy zagrożeń

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwie dolnośląskim na terenie powiatów jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Tam prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów to od 15 litrów na metr kwadratowy do 30 l/mkw., a miejscami około 40 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 6 do poniedziałku do godz. 6.

Ostrzeżenia IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Od niedzieli od godz. 7.30 do poniedziałku do godz. 7.30 ostrzeżenia przed intensywnym deszczem mogą obowiązywać w pięciu kolejnych województwach:

- podlaskim i łódzkim, gdzie może spaść od 8-15 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw deszczu;

- mazowieckim, lubelskim i opolskim, gdzie opady mogą wynieść od 20 do 30 l/mkw., a lokalnie do 35 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Od poniedziałku od godz. 7.30 do wtorku do godz. 7.30 na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego niebezpieczny może być wiatr. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, a powieje ze wschodu i południowego wschodu.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

Od wtorku od godz. 7.30 do środy do godz. 7.30 na terenie tych samych województw może powiać jeszcze silniej. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, a powieje z południowego wschodu.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.