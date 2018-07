Może paść historyczny rekord Europy. Coraz bliżej 50 stopni Celsjusza

Do Europy Zachodniej wlewa się ekstremalny upał. Według prognoz, do końca tygodnia temperatura w wielu miejscach będzie przekraczała 40 stopni Celsjusza, a w niektórych - zbliżała się do 50 stopni. Synoptycy nie wykluczają, że w weekend może paść historyczny rekord najwyższej temperatury w Europie.

Ponad 50 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie padł kwietniowy rekord świata - 05-05-2018 Temperaturę co najmniej 50 stopni Celsjusza odnotowano 30 kwietnia w Pakistanie, w pobliżu granicy z Indiami. Niewykluczone, że padł światowy rekord ciepła dla tego miesiąca. czytaj dalej

"Wskazania mogą być historyczne"

Jak podaje serwis AccuWeather, w piątek w Londynie i Berlinie ma być po 31 st. C, w Paryżu 35 st. C, w Madrycie 40 st. C, a w Sewilli nawet 43 st. C. To jednak jeszcze nie koniec, słupki termometrów będą nadal szły w górę. Mieszkańcy tych obszarów co najmniej do końca tygodnia będą się musieli mierzyć z temperaturą wyższą o 6-12 stopni od norm wieloletnich.

- Niewykluczone, że w południowo-zachodniej Hiszpanii i części południowej Portugalii między piątkiem a niedzielą temperatura dojdzie do 49 stopni - przewidywał meteorolog AccuWeather Tyler Roys.

Nuno Moreira z portugalskich narodowych służb meteorologicznych IPMA powiedział, że "takie fale upałów się zdarzały i nie są czymś nowym", jednak w niektórych regionach "wskazania mogą być historyczne".

Temperatura w sobotę o godzinie 12 czasu uniwersalnego (ventusky.com)

Jeśli padnie rekord, to prawdopodobnie na Półwyspie Iberyjskim

Według popularnego i często używanego modelu synoptycznego GFS, największy upał ma w najbliższych dniach zostać zarejestrowany na zachód od Lizbony. Według wskazań modelu, odczytanych na portalu ventusky.com, w sobotę o godzinie 12 czasu portugalskiego (uniwersalnego) temperatura może wzrosnąć do 52 st. C.

"Wyjątkowy i imponujący". Rekordowo ciepły kwiecień w Europie - 16-05-2018 Tegoroczny kwiecień był cieplejszy od średniej z niemal trzydziestu lat prawie w całej Europie. Wysoką średnią temperaturę odnotowano również w Polsce - we Wrocławiu i Warszawie było to prawie 14 stopni Celsjusza. Liczby mówią same za siebie - "kwiecień statystyczny jest coraz cieplejszy". czytaj dalej

Portugalski rekord temperatury padł 1 czerwca 2003 roku na południowym wschodzie kraju. W Amarelei odnotowano wówczas 47,4 st. C. W Hiszpanii zaś najwyższą temperaturę w historii zarejestrowano ubiegłym roku. 13 lipca w Kordobie było 47,3 st. C.

W obliczu obecnych prognoz niewykluczone, że padnie historyczny rekord najwyższej temperatury w całej Europie. Dotychczasowym numerem jeden są Ateny, gdzie 10 lipca 1977 roku zmierzono 48 st. C.

Warunki sprzyjają pożarom

IPMA wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą dla wielu portugalskich regionów, które ma obowiązywać w większości przypadków od czwartku do piątku.

Upały sprzyjają rozwojowi pożarów. Południe Portugalii pozostaje objęte "najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego". W ubiegłym roku w połowie czerwca w pożarze w środkowej części kraju zginęło 66 osób, a 250 zostało rannych.

Upały rozgościły się również w Polsce, jednak w najbliższych dniach temperatura ma lekko spadać. Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni