Może silnie wiać. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Kolejne dni mogą przynieść groźne zjawiska pogodowe. Z prognozy zagrożeń wynika, że na niedzielę planowane jest wydanie alertów przed silnym wiatrem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

Na północy kraju porywy mogą osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Silnie wiać ma także na południu kraju, w porywach do 65 km/h, a najsilniej w regionach podgórskich - do 85 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę

Ryzyko we wtorek

Na poniedziałek IMGW nie planuje wydawać alertów. Te mogą jednak powrócić we wtorek. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwie podkarpackim. Tutaj spodziewane są porywy do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.