Może sypnąć gradem. Ostrzeżenia IMGW

Przed nami ciepły tydzień, a na przełomie maja i czerwca może być wręcz gorąco.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem. Żółte alerty wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim - w powiatach kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 21 w niedzielę do godziny 5 w poniedziałek;

- podlaskim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi maksymalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 65 km/h. Mogą wystąpić opady gradu. Alerty wejdą w życie o godzinie 21 w niedzielę i stracą ważność o godzinie 5 w poniedziałek;

- śląskim - gdzie pojawią się burze z opadami deszczu rzędu 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad. Alarmy będą obowiązywać do godziny 19 w niedzielę;

"Jęzor ciepła wchodzi nad Europę Środkową" - 19-05-2019 Polska pozostaje pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które napływa z Europy Wschodniej, dlatego w najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatury wyższej niż 20 stopni Celsjusza. Jak mówił w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, taki układ mas powietrza będzie skutkował opadami i częstymi burzami.

- we wszystkich powiatach z wyłączeniem dąbrowskiego, tarnowskiego, Tarnów i brzeskiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru rzędu 70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 19 w niedzielę;

- podkarpackim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu, maksymalnie do 15-25 l/mkw. Lokalnie może spaść grad. Alerty stracą ważność o godzinie 19 w niedzielę;

- zachodniopomorskim - gdzie pojawią się burze z opadami deszczu wynoszącymi miejscami do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi do 65 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 15 w niedzielę i stracą ważność o północy w nocy z niedzieli na poniedziałek;

- lubuskim i wielkopolskim - w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty stracą ważność o północy w nocy z niedzieli na poniedziałek;

- świętokrzyskim - na terenie wszystkich powiatów w burzach spadnie od 15 do 25 l/mkw. deszczu, niewykluczone są też porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Synoptycy przewidują także lokalne opady gradu. Alert wygaśnie o godzinie 19.

- łódzkim (na terenie wszystkich powiatów) i opolskim (w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim, namysłowskim, Opole oraz opolskim). Tam spadnie od 20 do 25 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alert wygaśnie o godzinie 22.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.