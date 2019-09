Może zagrzmieć i powiać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę

Dziś noc ma równo 12 godzin - 25-09-2019 Dziś równonoc jesienna. Noc potrwa równo 12 godzin. Jesień astronomiczna rozpoczęła się w poniedziałek 23 września. Wtedy o godzinie 9:50 Słońce osiągnęło punkt Wagi. czytaj dalej

Deszczowa aura

W czwartek na północy kraju będzie na ogół pogodnie. W innych regionach możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 998 hPa.

Piątek przyniesie na zachodzie deszcz, a na wschodzie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południa.

W sobotę przelotnie popada. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwię

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Burzowy początek tygodnia

Synoptycy zapowiadają pogodną niedzielę. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu pojawią się także burze z opadem rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowe porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Silny i porywisty wiatr powieje w porywach do 40-80 km/h, zachodu. W północno-zachodniej części kraju porywy mogą dojść do 110 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)