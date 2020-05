Możliwe opady śniegu, grad i burze. IMGW ostrzega

"Mówią, że można się kąpać w Gangesie. Nareszcie!". Kwarantanna poprawiła jakość wody - 08-05-2020 Święta rzeka Indii - Ganges - dotychczas silnie zanieczyszczona, odżyła podczas ogólnokrajowej kwarantanny związanej z pandemią COVID-19. Naukowcy z rządowej Centralnej Rady Kontroli Zanieczyszczenia potwierdzili poprawę jakości wody również w rzece Jamunie. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwach:

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nidzickim, olsztyńskim, szczycieńskim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, ełckim, oleckim i gołdapskim;

- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyński, Łomża;

- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, białobrzeskim, kozienickim i garwolińskim;

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Lokalnie prognozuje się spadek temperatury do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C.

Na terenie województw południowych alarmy będą ważne od godziny 23.30 w piątek do godz. 6.30 w sobotę, a w pozostałych od północy do godz. 6 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Według prognozy zagrożeń IMGW, w sobotę mogą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami tylko w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury do 2 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Susza zagraża zabytkowym kościołom - 08-05-2020 Susza, z którą zmaga się Polska, może być szkodliwa dla zabytkowych budowli, w tym kościołów. Konserwatorka Bogumiła Rouba wskazuje, że bardzo niebezpieczne może być przegrzewanie się drewnianych konstrukcji dachowych pod wpływem wysokiej temperatury i opisuje, w jaki sposób można skutecznie dbać o budynki. czytaj dalej

PRZYMROZKI

W województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, świętokrzyskim planowane są alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C.

OBLODZENIA

W części kraju może zrobić się też ślisko. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zagrożeniem mogą obowiązywać w województwach świętokrzyskim i śląskim.

Spadek temperatury poniżej zera może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim należy być przygotowanym na intensywne opady śniegu. IMGW planuje wydać tam alerty pierwszego stopnia.

W nocy, w górach, prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów.

BURZE

W poniedziałek ostrzeżeń pierwszego stopnia możemy spodziewać się także przed burzami. Te mogą pojawić się w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

BURZE Z GRADEM

Miejscami wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć też opady gradu. Alerty pierwszego stopnia planowane są dla województw mazowieckiego i lubelskiego.

Prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Niebo było łaskawe". Królował na nim okazały Srebrny Glob - 08-05-2020 Minionej nocy mogliśmy podziwiać Księżyc niedługo po pełni. Majowa pełnia była wyjątkowa, bo nasz naturalny satelita wydawał się dużo większy niż zwykle za sprawą "niewielkiej" odległości od Ziemi. czytaj dalej

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.