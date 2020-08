Możliwe są wzrosty stanów wody. Alarmy hydrologiczne

Intensywne opady deszczu z burzami. IMGW wydał alarmy - 02-08-2020 Niedziela i kolejne dni mogą przynieść intensywne opady deszczu i burze. Miejscami może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Ostrzeżenia hydrologiczne

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w obszarach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym o natężeniu umiarkowanym i silnym, stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko się podnosić. Dotyczy to szczególnie małych cieków górskich i podgórskich, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Gwałtowne wzrosty mogą wystąpić w zlewniach silnie zurbanizowanych.

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami deszczu, alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia wydano w rejonie województw:

- lubuskiego, w rejonie zlewni: Bobru od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Czernej Wielkiej, Nysy Łużyckiej od Zgorzelca do ujścia;

- wielkopolskiego, w rejonie zlewni Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu, Orli, Polskiego Rowu i Widawy;

- dolnośląskiego, z wyjątkiem zlewni Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odry od Trestna do Brzegu Dolnego, Odry od ujścia Widawy do Ścinawy, Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odry od Ścinawy do Głogowa, Odry od Głogowa do ujścia Bobru, Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru;

- opolskiego, w zlewniach: Mała Panew, Stradunia, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Stobrawa i Widawa;

- śląskiego, w rejonie zlewni Mała Panew.

Alarmy będą obowiązywać od północy do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, pierwszy stopień alarmu hydrologicznego oznacza zagrożenie umiarkowane. Kiedy obowiązuje, stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych - przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.