Mróz będzie gęstniał od czwartku

Do Polski napływa zimne powietrze - 21-02-2018 Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej. czytaj dalej

Do Polski zbliża się mroźna pogoda. Według prognoz środa to ostatni dzień przed nadejściem mrozów.

- Dzisiaj to ostatni dzień z dodatnimi temperaturami - ostrzegł prezenter pogody Tomasz Zubilewicz. - Od jutra zacznie się już arktyczny chłód do Polski wdzierać - dodał Zubilewicz.

Jak podał synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński, najzimniej będzie w nocy z poniedziałku na wtorek, modele synoptyczne pokazują nawet -20 stopni Celsjusza w Przemyślu na Podkarpaciu.

We wtorek w ciągu dnia temperatura wzrośnie w Przemyślu do -12 st. C.

Według synoptyka w Bieszczadach nocą i we wtorek może być jeszcze chłodniej.

Mróz zostanie na dłużej

Mroźna pogoda utrzyma się w Polsce co najmniej przez tydzień, a może nawet dłużej. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują wyjazd na narty. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna ma już ponad 2,5 metra.

Niestety, mroźna i wyżowa pogoda sprzyja powstawaniu smogu. Dlatego jakość powietrza w kolejnych dniach może się pogarszać. Jak powiedział Zubilewicz, wilgotność powietrza będzie niska i pogoda okaże się słoneczna. Tutaj sprawdź jakość powietrza w Twoim regionie.

Skąd ten mróz?

Jak tłumaczyła fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak, od paru dni obserwuje się główny mechanizm, który przyniesie duże mrozy. Jest za to odpowiedzialny rozpad wiru polarnego, który podzielił się na dwie części. Jak powiedziała fizyk atmosfery, jedna część przesunęła się na wschód nad Syberię, a druga - w kierunku Kanady.

Dr Remiszewska-Michalak potwierdziła tym samym, że prognozy o dużych mrozach się sprawdzają. Ochłodzenie pojawi się już w weekend, zimno będzie też na początku przyszłego tygodnia.

- Generalnie prognozuje się, że pierwsza dekada marca może być chłodna - zaznaczyła dr Remiszewska-Michalak.

Jak podkreśliła fizyk atmosfery, klimat w Polsce jest przejściowy, co oznacza, że "wszystko się może zdarzyć". Pogoda w Polsce zależy od tego, skąd napłyną do nas masy powietrza. Z zachodu zimą napływają do nas chłodne i wilgotne masy powietrza, a ze wschodu - mroźne i suche.

Wideo Fizyk atmosfery o dużym mrozie





🔴 Syberyjski mróz dotarł już do Smoleńska (teraz -20°C), czyli jest już tylko ok. 600 km od naszej wschodniej granicy. Mroźne powietrze będzie przemieszczać się dalej na zachód Europy #pogoda pic.twitter.com/So7E2tMLbe — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 21 lutego 2018

Wideo Prognoza pogody na najbliższe dni

Wideo Prognoza temperatury na najbliższe dni (ventusky.com)

Pogoda w kolejnych dniach

W czwartek na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie.

W piątek w całym kraju temperatura będzie ujemna. Na Suwalszczyźnie będzie aż -7 st. C.

Pogoda w czwartek i piątek

W sobotę temperatura wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim.

W niedzielę we wszystkich regionach będzie duży mróz. Termometry pokażą od -10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum, do -5 st. C na Pomorzu Zachodnim.