Synoptycy IMGW prognozują temperaturę minimalną w nocy od -15 stopni Celsjusza do -12 st. C, a lokalnie do -18 st. C. W dzień temperatura wyniesie od -10 st. C do -7 st. C. Ostrzeżenia wydano w województwach:

- podlaskim we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu siemiatyckiego;

- warmińsko-mazurskim w powiatach: piskim, mrągowskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, bartoszyckim.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w środę do godziny 10 w piątek.

Alerty wydano też w woj. małopolskim w powiatach: tatrzańskim i nowotarskim. Tam temperatura w nocy lokalnie może wynieść od -17 st. C do -15 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 21 w środę do godziny 10 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed silnym mrozem dla trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i małopolskiego.

Na wschodzie i północy województwa warmińsko-mazurskiego i w całym woj. podlaskim temperatura w dzień będzie się wahać między -10 stopni Celsjusza a -7 st. C. W nocy z czwartku na piątek termometry mogą pokazać od -15 st. C do -12 st. C. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -18 stopni.

W województwie małopolskim do godziny 10 w czwartek obowiązywać będą aktualne ostrzeżenia.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Prognoza zagrożeń na sobotę

IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

W tych regionach w sobotni wieczór, w nocy z soboty na niedzielę i niedzielny poranek miejscami prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Zima - bądź bezpieczny (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jest to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.