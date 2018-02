Mróz zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jak nie paść jego ofiarą - 26-02-2018 Zima to niebezpieczna pora roku - niska temperatura zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Jak sobie radzić, gdy na dworze mróz, śnieg i wiatr? Jak pomagać innym? czytaj dalej

Miejscami poprószy śnieg

Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska w najbliższych dniach pozostanie pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego napływającej z północnego-wschodu.We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym-wschodzie kraju, a także na Wybrzeżu i Pomorzu lokalnie spadnie niewielki śnieg, od 1 do 2 cm. Tam w ciągu dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum kraju do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Spodziewany jest wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na południu kraju i Pomorzu porywy osiągną od 50 do 60 km/h.

Środa zapowiada się dosyć pogodnie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pochmurno, okresami pojawią się lokalne opady śniegu do 1-5 cm. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, -9 st. C w centrum kraju do -6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje wschodni i północno-wschodni wiatr o sile słabej i umiarkowanej, okresami powiewy będą dość silne.



W czwartek w wielu regionach będzie pogodnie. Jedynie na wschodzie możemy spodziewać się zachmurzenia. Na Podlasiu możliwe są okresowe opady śniegu od 1 do 2 cm. W ciągu dnia temperatura wyniesie od -11 st. C na Podlasiu, -9 st. C w centrum kraju do -5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku północnego i wschodniego.

Wideo Prognozowana temperatura do soboty

Weekend z nadzieją na ocieplenie

Buran nad Włochami, Rzym w śniegu - 26-02-2018 W Rzymie w nocy z niedzieli na poniedziałek spadł śnieg. To wyjątkowo rzadkie zjawisko w Wiecznym Mieście. czytaj dalej

Piątek będzie pogodny. Jedynie na północnym-wschodzie pojawi się zachmurzenie, a miejscami spadnie śnieg od 1 do 3 cm. W ciągu dnia będzie wciąż mroźno, temperatura wyniesie od -8 st. C na wschodzie, przez -7 st. C w centrum kraju do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pierwszy dzień weekendu przywita nas zachmurzeniem słabym i umiarkowanym. W ciągu dnia w sobotę termometry wskażą od -6 st. C na Podlasiu, -4 st. C w centrum kraju do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu i południowego-wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.