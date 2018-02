W najbliższych dniach nie możemy liczyć na wzrost temperatury, co więcej - wciąż będziemy notować jej spadek. W prognozach widać też miejsce dla śniegu. Nie spodziewamy się go wiele, jednak poprószy na przeważającym obszarze kraju.

Noc z piątku na sobotę rozpocznie weekend bardzo mroźno - temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -8 st. C na Pomorzu.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Popada słaby, przelotny śnieg. Termometry wskażą wartości ujemne w całym kraju - od -10 st. C na Podlasiu do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Okresami powieje z prędkością w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Niedziela z opadami śniegu

W nocy z soboty na niedzielę temperatura również mocno spadnie - do -16 st. C na Suwalszczyźnie, a do -8 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

W niedzielę na Pomorzu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce wystąpią słabe opady śniegu. Odnotujemy maksymalnie od -10 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Przeważnie słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie silniejszy, północno-wschodni.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Maksymalnie -5 stopni w poniedziałek

Jeszcze zimniejsza od poprzednich okaże się noc z niedzieli na poniedziałek. Wtedy to termometry wskażą od 19 kresek poniżej zera na Suwalszczyźnie o -9 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Sam poniedziałek będzie na ogół pogodny, a przez to tez mroźny. Temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C na Podlasiu do -5 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Bardzo mroźna noc

Spośród najbliższych pięciu nocy to ta z poniedziałku na wtorek będzie najzimniejsza. Temperatura spadnie do nawet -20 stopni na Suwalszczyźnie do -11 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

We wtorek na Pomorzu i Podkarpaciu poprószy przelotnie śnieg. Reszta regionów pozostanie pogodna. Termometry wskażą od -12 st. C na Suwalszczyźnie do -7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

"Cieplejsza" środa

Noc z wtorku na środę okaże się "cieplejsza" niż poprzednie. Termometry wskażą minimalnie od -15 st. C Suwalszczyźnie do -9 st. C na Dolnym Śląsku.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Na Podkarpaciu i w centrum kraju wystąpią opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od -10 st. C do -7 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.