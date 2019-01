Mróz się umocni. Prognoza pogody na pięć dni

W kolejnych dniach do Polski w dalszym ciągu będzie napływać mroźne powietrze. Miejscami temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza. Na ogół będzie pochmurno, choć miejscami pojawią się przejaśnienia.

Alerty przed silnym mrozem na południu kraju. Miejscami nawet -22 stopnie - 22-01-2019 Nocą oraz w środę rano mieszkańcom południowych regionów będzie towarzyszyć silny mróz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatura może spaść do -22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Poprószy w środę

Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z niżami znad Adriatyku i Bałkanów oraz Północnego Atlantyku. Nad południowo-wschodnią częścią kraju zaznaczy się słaby wpływ frontu atmosferycznego. Do Polski napływać będzie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego.

Środa będzie pogodna, jedynie na południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na wschodnim Mazowszu wystąpią słabe opady śniegu do jednego centymetra, a w górach do pięciu centymetrów. Termometry pokażą od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, po -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pochmurny czwartek

Czwartek okaże się pochmurny, na południowym wschodzie Polski pojawią się słabe opady śniegu do jednego centymetra. W górach przybędzie do pięciu centymetrów śniegu. Termometry pokażą od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, po -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Możliwe przejaśnienia

W piątek miejscami możliwe są przejaśnienia, na ogół będzie jednak pochmurno. Na wschodzie wystąpią słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4 st. C w centrum kraju, po -3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Sobota ze śniegiem

Na zachodzie w sobotę powinno być pogodnie, poza tym w pozostałych regionach spodziewane są niewielkie opady śniegu do jednego centymetra. Termometry pokażą -7 st. C na Suwalszczyźnie, -3 st. C w centrum kraju, 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie będzie dość silny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Nieco cieplej

Niedziela zapowiada się pogodnie na zachodzie i południu kraju. W pozostałych regionach zobaczymy dużo chmur, a z nich popada śnieg w wysokości do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą od -5 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, po 1 st. C na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami może powiać silniej.