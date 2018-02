"Spokój w pogodzie do końca tygodnia". Poniedziałek może namieszać - 08-02-2018 Najbliższe dni przyniosą gdzieniegdzie opady śniegu oraz temperaturę oscylującą wokół zera stopni Celsjusza. Jednak już w poniedziałek śnieg pojawi się całej Polsce. czytaj dalej

Na północy kraju stagnuje zimne powietrze. W województwie pomorskim w nocy ze środy na czwartek było nawet -19 stopni Celsjusza. Chłodno będzie również w nocy z czwartku na piątek - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla obszaru ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Groźnie będzie również w regionach południowo-wschodnich. Tutaj IMGW przewiduje opad marznącego deszczu - obowiązują alerty.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OSTRZEŻENIA PRZED OPADAMI MARZNĄCYMI

IMGW prognozuje wystąpienie opadów marznącej mżawki dla regionów południowo-wschodnich. Na drogach i chodnikach utworzy się gołoledź - będzie bardzo ślisko. Ostrzeżeniami objęto pięć województw: śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie.

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM MROZEM

Alerty obowiązują od godziny 16.30 w czwartek do 7 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Minionej nocy w Cewicach temperatura minimalna osiągnęła -19,1 st. C, a w Malborku -17,2 st. C. Poza tym w centralnym pasie województwa w wielu miejscach temperaturach spadła do około -15 st. C.

Na noc z czwartku na piątek IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy od -13 st. C do -10 st. C, lokalnie na Kaszubach i Żuławach około -17 st. C, jedynie miejscami nad samym morzem -6 st. C do -8 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h.



Ostrzeżenie jest ważne do piątku do godziny 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognozowane ostrzeżenia

W piątek (po godzinie 7.30) oraz sobotę IMGW nie przewiduje występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych, nie prognozuje więc wydawania ostrzeżeń meteorologicznych.

Inaczej ma się sytuacja w niedzielę. Wtedy to w województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu oraz przejściowo słabych opadów marznącego deszczu. Może wtedy powstawać gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".