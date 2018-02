Pogodę w Polsce kształtują dwa układy baryczne - 17-02-2018 Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Tylko na północy zaznacza się wpływ niżu znad Łotwy. czytaj dalej

Wkracza mroźne powietrze

- Coraz więcej agencji meteorologicznych i modeli matematycznych mówi o tym, że chłód zacznie docierać do Polski, a piątek, sobota, niedziela i poniedziałek będą zdecydowanie zimne w całej Polsce - podkreślił na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Zubilewicz

Nad zachodnią Rosją utworzy się ośrodek niskiego ciśnienia, który razem z wyżem Skandynawskim i Rosyjskim skieruje do nas mroźne, arktyczne powietrze spoza kręgu polarnego. Spowoduje to znaczne spadki temperatury w Polsce.

Zgodnie z globalnym modelem matematycznym GFS mróz, który wkroczy do Polski w piątek, okaże się bardziej siarczysty na wschodzie. Tam prognozuje się, że temperatura w nocy będzie spadać nawet do -15 stopni Celsjusza, a w dzień wyniesie około -8 st. C. Łagodniej pogoda obejdzie się z mieszkańcami północno-zachodniej części kraju. Termometry w nocy będą wskazywać -5 st. C, a w dzień w okolicach 3 st. C.

Wideo Temperatura pod koniec przyszłego tygodnia

Jednak, jak podkreśla Zubilewicz, pogoda jest tworem nieprzewidywalnym, a sama atmosfera jest dynamiczna i chaotyczna.

- Być może jeszcze jakieś zmiany zajdą - zaznacza prezenter.