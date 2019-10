Mroźne poranki, zimne dni. We Wszystkich Świętych do 10 stopni

Niż Jarosław. Skąd wzięła się jego nazwa? - 28-10-2019 Żegnamy ciepłą złotą polską jesień, a witamy mroźne poranki i zachmurzenie. Zmianę w pogodzie zafundował nam niż Jarosław. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek opowiedziała, skąd wzięło się imię niżu. czytaj dalej

Deszcz ze śniegiem i poranny mróz

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu ominą tylko południowy wschód kraju. Poza tym spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północy, wschodzie i w centrum będzie osiągał prędkość do 60 km/h.

W środę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Rano na wschodzie prognozowany jest mróz do -2 st. C. Termometry pokażą maksymalnie w ciągu dnia od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z kierunków północnych.

Czwartek na południu zapowiada się pogodnie. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami, a na północnym wschodzie pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. O poranku na południowym wschodzie temperatura spadnie do -5 st. C. W ciągu dnia temperatura wyniesie maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy dość silny.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni

Prognoza na Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na wschodzie o poranku prognozowany jest mróz do -4 st. C. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na południu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z kierunków południowych.

Na sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 5-10 l/mkw. Rano na wschodzie prognozowany jest mróz do -2 st. C. Później temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Niedziela upłynie na ogół z pochmurną pogodą, ale pojawią się przejaśnienia. Od zachodu będzie wdzierać się kolejna strefa opadów deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Będzie wiał południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach