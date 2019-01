Mroźno, pogodnie, ale chwilami też śnieżnie

Prognoza pogody na dziś: chłodny, ale pogodny dzień - 19-01-2019 Sobotnia aura w całym kraju okaże się pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Poprószy śnieg

W niedzielę będzie pogodnie, na niebie mogą jednak pojawić się chmury. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie popada słaby, przelotny śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na południu powieje ze wschodu, na Pomorzu - z zachodu.

W poniedziałek będzie pogodnie, chwilami pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie sypnie śniegiem.Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wtorek zapowiada się nieco cieplej, ale na ogół będzie pogodnie. Opady śniegu wystąpią jedynie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, południowy, powieje słabo i umiarkowanie.

Mroźno na północy

W środę będzie na ogół pogodnie. Synoptycy prognozują opady śniegu na południu kraju. Termometry pokażą od -5 st. C na Warmii i Mazurach, przez -1 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Wideo Porywy wiatru w ciągu pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W czwartek w centrum kraju, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu sypnie śniegiem. Na pozostałym obszarze Polski będzie na ogół pogodnie. Temperatura nie przekroczy zera stopni Celsjusza. Termometry pokażą od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do zera st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.