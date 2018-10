"My w pakiecie mamy zmianę czasu i pory roku!". Śnieg na Dolnym Śląsku

U WAS TEŻ SYPNĘŁO? WYŚLIJCIE SWOJE ZDJĘCIA NA KONTAKT 24

Może intensywnie padać i silniej wiać. Ostrzeżenia i prognozy zagrożeń - 28-10-2018 Czekają nas lokalnie deszczowe, a także wietrzne dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia oraz prognozy zagrożeń. czytaj dalej

"My w pakiecie mamy zmianę czasu i pory roku! A co się będziemy rozdrabniać" - pisała z kolei emjotka z Wałbrzycha. To, jak w niedzielny poranek prezentuje się miasto, pokazali nam też AdamWalbrzych i Magdalena.

Sypnęło też w Szklarskiej Porębie i Chełmsku Śląskim.

Nadciąga ciepły front

Fakt, że śnieg spadł nie tylko na Śnieżce, Dolny Śląsk zawdzięcza temu, że nad region nie nadciągnął ciepły front, który zbliża się do południa kraju. Zamiast niego aurą rządzi arktyczne powietrze z północnego wschodu.

~Olcia Śnieg nie tylko na Śnieżce

AdamWalbrzych pierwszy śnieg tej zimy w Walbrzychu

~Magdalena Poranek w Wałbrzychu

~Mario Zima