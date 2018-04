Na Bałtyku nadal sztorm. W głębi kraju dziesiątki interwencji przez silny wiatr

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce wiał silny wiatr. Miejscami porywy dochodziły do 80 kilometrów na godzinę. Około 4200 odbiorców w poniedziałek rano pozostawało bez prądu. W najbliższych godzinach porywy wiatru mogą dochodzić jeszcze do 75 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia.

Minionej doby strażacy odnotowali 128 interwencji związanych z opadami oraz silnym wiatrem - poinformował w poniedziałek rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak. Dodał, że według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w poniedziałek rano około 4200 odbiorców było pozbawionych prądu.

Najwięcej gospodarstw nie ma prądu w województwie lubuskim (ok. 1600) i na Podlasiu (ok. 1100). Bez prądu pozostaje również około 600 odbiorców w województwie łódzkim, ok. 400 na Podkarpaciu, ok. 300 na Warmii i Mazurach oraz ok. 200 na Śląsku.

W związku z silnym wiatrem strażacy odnotowali najwięcej interwencji na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce - jak podał Frątczak, było ich 95. Ze względu na opady deszczu interweniowano 33 razy, w tym dziewięć razy w województwie pomorskim.

IMGW podtrzymuje ostrzeżenia

Silny wiatr nie opuścił jeszcze Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniej wiało w województwie podkarpackim - porywy w Rzeszowie doszły do 79 kilometrów na godzinę. Silne podmuchy odnotowano również na Ziemi Łódzkiej i na Pomorzu. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek nad ranem w Ustce porywy osiągały prędkość do 60 km/h.

IMGW podtrzymuje ostrzeżenia dla strefy brzegowej. Na Bałtyku wciąż szaleje sztorm.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Trudna jest również sytuacja hydrologiczna - w województwie podlaskim obowiązuje alert drugiego, a w zachodniopomorskim pierwszego stopnia.

SZTORM

W strefie brzegowej wschodniej powieje północno-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr. Jego siła wyniesie od 6 do 7, w porywach do 8-9 stopni w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 11 w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Województwo pomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się, że w regionie wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, z porywami do 75 km/h, z północnego zachodu. Strefa silnych wiatrów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód regionu. W nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniejsze porywy zanotowano w Ustce - 60 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w poniedziałek.

Strefa brzegowa zachodnia

W regionie powieje wiatr z kierunków zachodnich o sile 5-6, w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12 w poniedziałek.

Komunikaty meteorologiczne

SILNY WIATR

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Komunikat obowiązuje do godziny 9.40 w poniedziałek.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Województwo warmińsko-mazurskie

W poniedziałek nad ranem na przeważającym obszarze województwa występowały opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Na północy padał deszcz, który stopniowo ma przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych godzin miejscami nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm. Dodatkowo na pogorszenie warunków na drogach ma wpływ wiatr wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, wiejący w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Komunikat obowiązuje do godziny 9.30 w poniedziałek.

Województwo podlaskie



Na przeważającym obszarze województwa w poniedziałek nad ranem padał śnieg o umiarkowanym i silnym natężeniu, jedynie na Suwalszczyźnie występowały opady deszczu. Stopniowo też będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych godzin miejscami pokrywa śnieżna przyrośnie o 3-6 cm. Dodatkowo warunki na drogach pogarsza wiatr wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, wiejący w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Komunikat obowiązuje do godziny 9.20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia meteorologiczne?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo podlaskie - zlewnia Narwi

W wyniku spływu wód opadowych z zaistniałych i prognozowanych opadów atmosferycznych, w zlewni Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody do dolnej strefy wody wysokiej, lokalnie (głównie na dopływach Narwi ze zlewnią Supraśli oraz na dopływach Biebrzy) powodujące przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 8 rano.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne?

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".