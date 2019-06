Na chwilę odpoczniemy od upałów. Będzie padać

Uwaga: alarmy na przeważającym obszarze kraju. Pogoda może być groźna - 06-06-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Wydane są alerty pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy - obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. Zagrożeniem jest także temperatura sięgająca 32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami burze z gradem

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu i burze - na wschodzie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Na zachodzie Polski zapowiada się pogodna sobota. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, mogą wystąpić też burze - na wschodzie z gradem. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, który w porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

W niedzielę będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Termometry pokażą od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Upalny początek tygodnia

Przed nami słoneczny i gorący poniedziałek. Tylko na Pomorzu przelotnie popada deszcz i mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h.

We wtorek na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, mogą wystąpić też burze. W pozostałej części Polski będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Powieje ze zmienny kierunków.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek