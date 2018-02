"Na czele frontu widać duże opady śniegu". Wydano alarmy

Zima uderzy w południowo-wschodnią Polskę z przytupem. Do końca weekendu miejscami może spaść nawet do 45 centymetrów śniegu, jak wynika z analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zima wróci do Polski. Mróz w najcieplejszym momencie dnia i śnieg - 01-02-2018 Najbliższe dni zakończą "wiosnę" tej zimy. Już od soboty temperatura zacznie spadać - w poniedziałek i wtorek miejscami za dnia wyniesie tylko -4 stopnie Celsjusza. Codziennie będzie też padać - przeważnie śnieg. czytaj dalej

Front atmosferyczny niosący ze sobą opady przejdzie w weekend przez Włochy i Półwysep Bałkański, a następnie uda się w kierunku Słowacji, południowo-wschodniej Polski, Białorusi. Dotrze też do Rosji.

- Na czele frontu widać duże opady śniegu - poinformował w piątek rano synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski.

Jak podaje amerykański serwis AccuWeather, początkowo może padać deszcz. Napływające z północy chłodne masy powietrza zamienią go w śnieżyce.

Zima uderzy "w dwóch turach" – nadejście pierwszej spodziewane jest już w piątek po południu. Sypać miałoby do soboty rano. Druga fala zaleje północno-wschodnią Europę w sobotę wieczorem. Istnieje jednak możliwość, że potencjalna przerwa w opadach nie będzie zauważalna.

Wideo Opady śniegu w weekend (ventusky.com)

Prognoza dla Polski

Potężne opady śniegu w Moskwie. Wystarczyła chwila, by przekroczyć styczniową średnią - 02-02-2018 W ostatnich dniach Moskwę przysypał śnieg. Spadło go na tyle dużo, że spowodował wiele utrudnień w mieście. czytaj dalej

Do końca weekendu kierowcy planujący podróże po południowo-wschodniej Polsce powinni rozważyć zmianę swoich planów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w piątek ranodla południowych subregionów województw małopolskiego i województwa podkarpackiego.

Na południu Małopolski alert zacznie obowiązywać w piątek w południe i potrwa do 4 nad ranem w niedzielę. Prognozuje się wtedy wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej dobie spadnie 10-20 cm białego puchu. W sumie w całym okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 30-45 cm.

W województwie podkarpackim alert będzie utrzymywany od godziny 20 w piątek do 6 rano w niedzielę. Natężenie opadów ma mieć charakter umiarkowany. Podczas pierwszej doby, tak jak w Małopolsce, spadnie od 10 do 20 cm śniegu, a w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 25 cm. W sumie pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 30-45 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

IMGW przewiduje na sobotę możliwość obniżenia stopnia ostrzeżeń z drugiego do pierwszego.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

W Polsce obowiązują również alerty hydrologiczne - w woj. zachodniopomorskim drugiego stopnia (w zlewni rzeki Iny), a w lubuskim trzeciego (zlewnia Noteci). W tym drugim na wodowskazach Nowe Drezdenko i Gościmiec przekroczone są stany alarmowe.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Jak podaje AccuwWeather, w słowackich górach pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 30 cm.

Możliwe zakłócenia komunikacyjne

AccuWeather ostrzega kierowców i osoby planujące w weekend podróże lotnicze. Przy tak intensywnych opadach śniegu mogą wystąpić zakłócenia komunikacyjne.

Nadchodzą mroźne noce. Nawet 11 stopni poniżej zera - 01-02-2018 Wielkimi krokami zbliża się ochłodzenie. Temperatura znacznie spadnie, a noce staną się naprawdę mroźne. Według czwartkowych modeli meteorologicznych, już po weekendzie słupki termometrów będą wskazywały nawet 11 stopni poniżej zera. czytaj dalej

- Nie można wykluczyć czasowego zamykania dróg – zaznaczył główny meteorolog AccuWeather Eric Leister. Dodał również, że przy ewentualnym porywistym wietrze na obszarze objętym opadami śniegu mogą występować zamiecie i zawieje śnieżne.

Dokładna ścieżka wędrowania frontu będzie miała kluczowe znaczenie w określeniu wysokości opadów - niewielka różnica może występować na przykład między białoruskim Mińskiem a obszarami położonymi 160 kilometrów dalej.

W przyszłym tygodniu powtórka z rozrywki?

Na obszarze wykraczającym poza strefę najintensywniejszych opadów śniegu możliwe jest przechodzenie ich w deszcz ze śniegiem i deszcz. Według AccuWeather taka sytuacja może dotyczyć północnej Ukrainy oraz południa Białorusi.

W przyszłym tygodniu przez Europę wschodnią przejdzie fala zimnego powietrza. Jak prognozuje Accuweather, w połowie tygodnia śnieg może ponownie dać się we znaki.