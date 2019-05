Na horyzoncie 30 stopni Celsjusza

Przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe - 30-05-2019 W województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim obowiązują alerty hydrologiczne. Zwiększono przepływ wody przez stopień wodny We Włocławku. czytaj dalej

Ciepło, ale i burzowo

Zapowiada się pogodny piątek na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum kraju. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, mogą pojawić się burze postępujące od Pomorza w głąb kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach burzowych może wiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Na sobotę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 80 km/h.

W niedzielę będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą, tylko na południu przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany północno-zachodni wiatr. W porywach burzowych może rozpędzić się do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nawet 30 stopni Celsjusza

Zapowiada się pogodny poniedziałek, tylko na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz i mogą wystąpić burze. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 80 km/h.

We wtorek przelotnie popada deszcz, mogą wystąpić burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku