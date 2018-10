Na horyzoncie deszcz ze śniegiem, śnieg i wichury

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 16-10-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Jak podaje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek rano miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Na Pomorzu Zachodnim po południu możliwe są niewielkie opady deszczu o natężeniu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Wiatr, przeważnie południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu okresami może okazać się dość silny.

W piątek także spodziewamy się lokalnych mgieł i zamgleń. Na południu i południowym wschodzie kraju przewidywane są opady deszczu do 5-10 l/mkw. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Weekend ze słabym deszczem

W sobotę na Pomorzu i Podkarpaciu pojawią się słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr, ponownie północno-zachodni, na północy okresami może być dość silny.

Niedziela przyniesie słabe opady deszczu do 5 l/mkw. na południu Polski. Zachodni i północno-zachodni wiatr na północy okaże się dość silny.

Napływ arktycznego powietrza

W poniedziałek wszędzie, poza południowym wschodem kraju, okresami mają wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Północno-zachodni i zachodni wiatr na północy powieje silniej.

Prognozuje się, że we wtorek od północy w głąb kraju będą się przemieszczać przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr, tym razem już zachodni, okresami osiągnie w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Unton-Pyziołek uprzedza, że w środę Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego niżu znad Skandynawii i Bałtyku. Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Okresami spodziewa się opadów deszczu do 10-20 l/mkw., a pod wieczór - przelotnych opadów deszczu ze śniegiem. W górach mogą wystąpić opady śniegu do 10-20 centymetrów. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, w porywach ma osiągać prędkość do 80 km/h, a nad morzem - do 100 km/h. W górach może powiać do 150 km/h.