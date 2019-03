Na horyzoncie i 20 stopni, i zimowy epizod

W górach wciąż zima. Ostrzeżenia lawinowe nawet trzeciego stopnia - 19-03-2019 Wychodząc w góry, powinniśmy zachować ostrożność. W Karkonoszach obowiązują ostrzeżenia lawinowe trzeciego stopnia. Trochę lepiej jest na Babiej Górze i w Bieszczadach - tam wydano lawinową "dwójkę". Spod Rysów ewakuowano turystę, który zgubił się na szlaku. czytaj dalej

Do 12 stopni Celsjusza

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu, którego centrum jest nad Niemcami. Tylko północne regiony kraju są pod wpływem układów niżowych znad Północnego Atlantyku. Z zachodu napływa do nas umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne.

Środa na Wybrzeżu, Pomorzu i Warmii okaże się pochmurna i deszczowa. Deszczu będzie niewiele - do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, choć po południu będzie wzrastać do dużego. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach na Wybrzeżu rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Nie mamy co liczyć na słońce

W czwartek czeka nas kontynuacja pochmurnej aury. Przejaśnienia spodziewane są na południu i zachodzie. Na północy może popadać słaby deszcz bądź mżawka. Opady wyniosą maksymalnie 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Żuławach, przez 12 st. C w centrum kraju, po 14 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Piątek okaże się na ogół pochmurny, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie kraju może spaść do 5 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy może być silniejszy.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Weekend ciepły, ale nie wszędzie pogodny

Zachorowań na odrę jest 14 razy więcej niż przed rokiem. Alarmujące dane RCB - 18-03-2019 Liczba zachorowań na odrę w Polsce rośnie. Od 1 stycznia do 15 marca w Polsce odnotowano 434 przypadki tej choroby, podczas gdy w tym samym okresie w 2018 roku - 31. Dane przedstawił w poniedziałek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. czytaj dalej

Sobota zapowiada się na ogół pogodnie, tylko na północy kraju będzie pochmurno, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu może pokropić deszcz, maksymalnie d 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Na północy i wschodzie spodziewane są silniejsze porywy do 60 km/h.

Niedziela będzie pochmurna, od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu. Spadnie go od 5 do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na południu. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu. Okresami może się wzmagać, w porywach powieje z prędkością do 50 km/h.

Sypnie śniegiem

Po niedzieli niż znad Rosji i wyż znad Wielkiej Brytanii wpompują do Europy zimne masy powietrza arktycznego. Spadnie temperatura i sypnie śniegiem. Opadów może nie będzie zbyt dużo, jednak pogorszą one warunki drogowe. Najwięcej śniegu spodziewamy się w górach.

W poniedziałek okresami spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach może rozpędzić się do 60-70 km/h. Na wtorek synoptycy prognozują okresowe opady śniegu do 1-2 cm, a na południu Polski - do 5 cm. W górach może spaść do 10 cm śniegu. Warunki na drogach będą trudne. Dodatkowo powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągnąć prędkość 50-70 km/h.